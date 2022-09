Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen präsentiert sich beim Seniorentag 2022!

Ratingen (ots)

Am heutigen Sonntag, den 4.9.2022, fand in der Stadthalle Ratingen der Seniorentag 2022 statt. Die Feuerwehr Ratingen unterstützte den Seniorentag mit mehreren Einheiten.

So konnten sich Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus den Ratinger Bürgern präsentieren sowie Einblicke und Informationen rund um den Notfall geben. Unter anderem wurden Notfallboxen verteilt, die Laienreanimation erklärt oder auch ein Vortrag zum Absetzen eines Notrufes gehalten.

Die Notfallbox ist ein kreisweites Projekt: Sie basiert auf der Idee, dass wichtige medizinische Informationen an einem zentralen Ort in der heimischen Wohnung deponiert werden. Kommt der Rettungsdienst nun in die Wohnung, kann er sich mittels der Notfallbox schnell einen Überblick über ebendiese schaffen.

Auch Manfred Dörr, zweiter Vorsitzender des Fördervereins der Feuerwehr, zeigt sich zufrieden über die geführten Gespräche und die Resonanz bei den Besucherinnen und Besuchern.

