Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

05. Dezember 2022 | Kreis Stormarn - 01.12.2022 - Steinburg

Bereits am Mittwoch (01.12.2022) kam es in der Zeit von 15.30 Uhr und 16.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Poststraße in Steinburg.

Unbekannte Täter drangen gewaltsam über die Haustür ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume nach Wertgegenständen und entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Poststraße in Steinburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell