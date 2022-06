Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwere Verkehrsunfälle auf der B 71 - Missglücktes Überholmanöver endet tödlich ++ 52-jähriger Biker bei Sturz schwer verletzt ++ 81-jähriger E-Biker bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Schwere Verkehrsunfälle auf der B 71 - Missglücktes Überholmanöver endet tödlich

Wehldorf. Bei zwei schweren Verkehrsunfällen auf der B 71 zwischen Rotenburg und Zeven sind am späten Samstagnachmittag mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer verlor dabei sein Leben.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 41-jähriger Mann gegen 17.40 Uhr mit seinem Toyota auf der Bundesstraße in Richtung Zeven unterwegs. Einige hundert Meter nach dem Wehldorfer Ortausgang wollte er das vor ihm fahrende Pkw-Wohnwagen eines 55-Jährigen überholen. Beim Wiedereinscheren kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 19-Jährigen. Der junge Fahrer hatte durch eine Vollbremsung versucht, den Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge kollidierte auch das Gespann mit den anderen Unfallfahrzeugen. Für den 19-Jährigen Fahrer des VW Golf kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 41-jährige Unfallverursacher und seine 63-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der Fahrer des Gespanns blieb unverletzt. Die Polizei beziffert den Unfallschaden auf über zwanzigtausend Euro.

Einige Minuten zuvor war es wenige Kilometer entfernt auf der Bundesstraße 71 in der Ortsdurchfahrt Sick ebenfalls zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen. Ein 18-jähriger Fahranfänger war gegen 17.20 Uhr mit seinem Opel Corsa aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Er stieß mit dem entgegenkommenden Wohnmobil eines 66-jährigen zusammen. Der junge Unfallverursacher, zwei Mitfahrer und die 65-jährige Beifahrerin im Wohnmobil erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum und in die OsteMed Klinik nach Bremervörde. Die Polizei schätzt den Unfallschaden in diesem Fall auf über dreißigtausend Euro.

52-jähriger Biker bei Sturz schwer verletzt

Steddorf. Schwere Verletzungen hat ein 52-jähriger Motorradfahrer am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 124 zwischen Steddorf und Wangersen erlitten. Der Mann hatte gegen 12.30 Uhr mit seiner Harley-Davidson nach einem Stopp von einem Parkplatz neben der Landesstraße weiter in Richtung Wangersen fahren wollen. Nach dem Einbiegen kam er ohne Fremdbeteiligung zunächst auf die Gegenfahrbahn und anschließend auf den linken Grünstreifen. Die schwere Maschine geriet ins Schlingern und verunfallte auf dem Geh- und Radweg. Der schwerverletzte Biker wurde im Rettungshubschrauber in das Rotenburger Diakonieklinikum geflogen. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund dreitausend Euro.

81-jähriger E-Biker bei Unfall verletzt

Zeven. Am Samstagmittag ist ein 81-jähriger E-Biker bei einem Verkehrsunfall in der Labesstraße verletzt worden. Der Mann war gegen 12 Uhr hinter einer 79-jährigen E-Bikerin in Richtung Kivinanstraße unterwegs. Als ein 58-jähriger Autofahrer rückwärts aus der Molkereistraße fuhr, leitete die 79-Jährige eine Gefahrenbremsung ein. Der 81-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Elektrorad vorm ihm auf. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen am Knie zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Autos am Bahnhof beschädigt

Rotenburg. In der Nacht zum Sonntag sind auf dem Parkplatz am Rotenburger Bahnhof mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Unbekannte schlugen bei einem VW das Beifahrerfenster und bei einem Hyundai ein Fenster an der Fahrerseite ein. Eingedrungen sind die Täter in die Fahrzeuge nicht. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise erbitten die Beamten unter Telefon 04261/947-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg