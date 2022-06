POL-ROW: ++ Junger Mann stürzt mit E-Scooter ++ Falscher Polizeibeamter ruft an ++

Rotenburg (ots) - Baumaschinen gestohlen Sottrum. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in der Mahlerstraße aus einem Firmenfahrzeug drei Baumaschinen gestohlen. Der Peugeot Kleintransporter stand in der Nacht auf einem privaten Grundstück. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund eintausend Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Rotenburg Pressestelle Heiner van der Werp Telefon: 04261/947-104 E-Mail: ...

