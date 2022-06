POL-ROW: ++ Baumaschinen gestohlen ++

Rotenburg (ots) - Räuberischer Zigarettendiebstahl Rotenburg. Am Samstagmittag ist es in einem Discounter am Wümmepark zu einem räuberischen Zigarettendiebstahl gekommen. Drei, vermutlich professionelle Täter hatten sich gegen 13.30 Uhr an einer Kasse angestellt. Während einer von ihnen den Filialleiter ...

mehr