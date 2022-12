Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei erbittet Hinweise nach Einbruch

Ratzeburg (ots)

08. Dezember 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 30.11.-01.12.2022 - Elmenhorst

In der Zeit vom 30.11.2022, 23.00 Uhr bis 01.12.2022, 01.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bundestraße in Elmenhorst. Unbekannte verschafften sich gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Zu dieser Zeit schlief der 86-jährige Bewohner des Hauses im Schlafzimmer und bemerkte die Einbrecher nicht.

Angaben zu Art und Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Reinbek sucht Zeugen, denen zur Tatzeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell