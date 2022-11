Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht in der Hagener Allee, Polizei sucht Zeugen oder Hinweisgeber

Ratzeburg (ots)

30. November 2022 | Kreis Stormarn - 26.11.2022 - Ahrensburg

Nach einem Verkehrsunfall in Ahrensburg am 26. November 2022 sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf ein vom Unfallort flüchtiges Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungstand parkte in der Zeit von 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr ein blauer VW Golf am linken Fahrbahnrand der Hagener Allee, kurz hinter dem Rondeel. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Hinweise auf ein Verursacherfahrzeug liegen nicht vor.

Die Polizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Verursacher und weitere Unfallzeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell