POL-RZ: Unfallflüchtiger gesucht

Ratzeburg (ots) - 21. November 2022 | Kreis Stormarn - 19.11.2022 - Ahrensburg Am vergangenen Samstag (19.11.2022) kam es in Ahrensburg zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Im Akazienstieg drangen Unbekannte zwischen 16.15 Uhr und 20.10 Uhr über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Objekt ein. Die Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. ...

