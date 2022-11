Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Doppelhaushälfte

Ratzeburg (ots)

21. November 2022 | Kreis Stormarn - 19.11.2022 - Ahrensburg

Am vergangenen Samstag (19.11.2022) kam es in Ahrensburg zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte.

Im Akazienstieg drangen Unbekannte zwischen 16.15 Uhr und 20.10 Uhr über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Objekt ein.

Die Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Eine Aufzählung des Stehlgutes liegt aktuell noch nicht vor.

Zur Ermittlung der Wohnungseinbrecher bittet die Kriminalpolizei Ahrensburg um die Mithilfe möglicher Zeugen. Wer hat in dem angegebenen Tatzeitraum im Akazienstieg in Ahrensburg ortsfremde Personen und/oder Fahrzeuge gesehen?

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell