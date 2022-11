Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebe machen sich an Traktor zu schaffen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Marie-Curie-Straße;

Tatzeit: zwischen 18.11., 16.00 Uhr, und 21.11., 06.00 Uhr;

Einen Querlenker entwendet haben Unbekannte am Wochenende in Stadtlohn an einem Traktor. Das Fahrzeug stand auf einem Baustellengrundstück an der Marie-Curie-Straße. Die Täter ließen darüber hinaus auch den hydraulischen Oberlenker sowie einen Bolzen und einen Splint mitgehen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

