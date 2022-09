Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 22.09.2022:

Peine (ots)

Beschädigte Schranke am Bahnübergang in Vöhrum

Am 21.09. gegen 16:30 Uhr beschädigte ein durchfahrender LKW die Schrankenanlage am Bahnübergang der Schwicheldter Straße in Vöhrum. Der 63-jährige LKW-Fahrer durchfuhr den Bahnübergang. Bevor das Gespann den Übergang komplett verlassen konnte, senkten sich die Schranken vor der nächsten Zugdurchfahrt. Die Schranken verfingen sich dann am LKW-Auflieger und wurden dadurch beschädigt. Vorsichtshalber wurde der Bahnverkehr auf der Strecke dennoch kurzzeitig eingeschränkt, bis Techniker den Schaden beheben konnten.

Rauchentwicklung in Stederdorf

Gegen 11:00 Uhr wurde am 21.09. ein Explosionsgeräusch und eine anschließende Rauchentwicklung aus dem Buchenweg in Stederdorf gemeldet. Streifenwagen der Polizei Peine machten sich auf den Weg zum Einsatzort, gleichzeitig wurde die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Das Geräusch ist durch das Platzen einer Solaranlage entstanden, beim vermeintlichen Rauch handelte es sich um Wasserdampf aus der Anlage. Der Grund des technischen Defekts ließ sich vor Ort nicht aufklären.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell