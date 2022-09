POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.09.2022.

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbruch in Restaurant Sonntag, 18.09.2022, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 20.09.2022, 16:30 Uhr Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagnachmittag gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln von Türen in den Vorratskeller eines Restaurants Am Schloßplatz in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Keller verschiedenste ...

