POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 21. September 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Restaurant

Sonntag, 18.09.2022, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 20.09.2022, 16:30 Uhr

Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagnachmittag gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln von Türen in den Vorratskeller eines Restaurants Am Schloßplatz in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Keller verschiedenste hochwertige Alkoholika im Wert von rund 4000 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 20.09.2022, zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr

Am Dienstagnachmittag, zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters am Neuen Weg in Wolfenbüttel abgestellten PKW VW Polo. Am braunen VW Polo war an der hinteren linken Seite Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter u den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

