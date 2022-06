Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/Landkreis Rottweil) - Fahrer nach Überschlag auf B 462 leicht verletzt (11.06.2022)

(Dunningen/Landkreis Rottweil) (ots)

Eine verletzte Person und Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstag um 21.49 Uhr auf der B 462 auf Gemarkung Dunningen, in Höhe "Stittholz", ereignet hat. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer befuhr die B 462 von Dunningen in Richtung Rottweil. Vermutlich infolge Unaufmerksamkeit kam er auf die Gegenspur, weshalb ein ihm entgegenkommender Pkw nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 26-Jährige übersteuerte daraufhin seinen Pkw, woraufhin er nach links von der Fahrbahn abkam und einen Wall hinauffuhr. Dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und überschlug sich in der Fortfolge. Auf dem Dach liegend kam es auf der Fahrbahn zum Liegen. Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin konnten eigenständig ihr Fahrzeug verlassen. Nach medizinischer Erstversorgung wurden beide Insassen vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Seine 21-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 462 voll gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften vor Ort (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell