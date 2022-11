Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Rüttelmaschine und Radlader gestohlen

Heek (ots)

Tatort: Heek, Strootkamp;

Tatzeit: zwischen 19.11.2022, 14.00 Uhr, und Montag, 06.45 Uhr;

Gestohlen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Heek einen Radlader samt Rüttelmaschine. Dazu kam es auf dem Gelände einer Baustelle an der Straße Strootkamp. Der Radlader fand sich nach kurzer Zeit in der Nähe des Tatortes - allerdings ohne die Rüttelmaschine vom Typ Wacker Neuson DPU 6055. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

