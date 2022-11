Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Drogenfund in Ahle

Zeugen gesucht

Heek (ots)

Ereignisort: Heek, Ahle - unweit der BAB 31 an der K 45

Ereigniszeit: 06.11.2022, 09.30 Uhr (Fundzeit)

Als der Hofhund mit einer braunen Papiertüte eines lokalen Verbrauchermarktes im Maul nach Hause kam und auf dieser herumkaute, erinnerte sich eine Zeugin, diese auf der Zufahrt des Grundstücks in Heek-Ahle gesehen zu haben. Als die Frau in die Papiertasche schaute, kam ihr der Inhalt verdächtig vor. So alarmierte sie die Polizei. Und richtig: Ein Drogentest schlug auf Amphetamine an. Zu dem Geschehen in der Bauerschaft Ahle an der Kreisstraße 45 unweit der Bundesautobahn 31 kam es am Sonntag, dem 06.11.2022, gegen 09.30 Uhr. Unklar ist, seit wann die Tüte mit den Drogen dort lag. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Ahle gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

