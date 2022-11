Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen im Auto und im Blut

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Bundesstraße 54; Tatzeit: 20.11.2022, 15.15 Uhr;

Marihuanageruch verriet das verbotene Handeln eines Autofahrers am Sonntagnachmittag in Gronau. Als Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) gegen 15.15 Uhr den Mann auf der Bundesstraße kontrollierten, fanden sie im Fahrzeug mehrere Tütchen mit Marihuana und einen Joint. Ein Drogentest schlug bei dem 43-Jährigen auf den Cannabiswirkstoff THC an. So wurde eine Blutprobe erforderlich, die ein Arzt in den Räumlichkeiten der Polizeiwache Gronau entnahm. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und stellten die Drogen. Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politie-Eenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell