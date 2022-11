Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Parkenden Wagen angefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Nordring; Unfallzeit: 18.11.2022, 13.30 Uhr;

Die Polizei sucht den Zeugen einer Unfallflucht: Zu dieser war es am Freitag gegen 13.30 Uhr am Nordring gekommen. Dort fuhr ein Auto in Richtung Burloer Straße und streifte einen parkenden Wagen streifte. Ein unbekannter Radfahrer hatte sich zu dem Geschehen umgeschaut. Die Polizei bittet diesen, sich unter Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden. (to)

