Polizei Hamburg

POL-HH: 221104-4. Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin in Hamburg-Tonndorf - Zeugen gesucht

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 03.11.2022, 11:05 Uhr; Unfallort: Hamburg-Tonndorf, Tonndorfer Hauptstraße/Sonnenweg

Donnerstagvormittag wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Der Pkw flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt die 37-jährige Fahrradfahrerin an der rotzeigenden Ampel Tonndorfer Hauptstraße/Sonnenweg an. Als die Ampel auf Grün wechselte, setzte sie ihre Fahrt auf dem Radfahrstreifen fort und überquerte den Sonnenweg weiter in östlicher Fahrtrichtung. Kurz nach dem Überqueren der dortigen Mittelinsel wurde die Frau von einem aus ihrer Sicht von rechts kommenden Fahrzeug erfasst und stürzte. Das Auto flüchtete anschließend ohne anzuhalten in Richtung Stein-Hardenberg-Straße.

Passanten leisteten zunächst Erste Hilfe, wenig später ging die verletzte Frau in eine nahegelegene Apotheke des Einkaufszentrum "TONDO" und dort bis zum Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte weiter betreut. Anschließend transportierte eine Rettungswagenbesatzung die 37-Jährige in ein Krankenhaus. Durch die Kollision erlitt die Frau neben einem Schock eine Kopf- und Armverletzung.

Beim Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzungen und eines Polizeikrads konnte keine der Personen, die Erste Hilfe geleistet hatten, noch andere Zeugen angetroffen werden. Darüber hinaus führte eine sofort eingeleitete Fahndung nicht zur Identifizierung des möglichen Verursacherfahrzeugs.

Zu dem geflüchteten Auto ist derzeit bekannt, dass es sich vermutlich um ein jüngeres, dunkles oder schwarzes Fahrzeug ähnlich einem VW Golf handeln könnte.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Verkehrsunfalldienst der Verkehrsdirektion Ost (VD 32) geführt.

Die Beamten bitten die Passanten, die Erste Hilfe geleistet haben und weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, Hinweise auf das geflüchtete Fahrzeug geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

