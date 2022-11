Polizei Hamburg

POL-HH: 221104-3. Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Hamburg-Rahlstedt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.11.2022, 06:13 Uhr

Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Meiendorfer Straße

Die Polizei fahndet nach drei bislang unbekannten Tätern, die heute Morgen eine Tankstelle in Rahlstedt überfallen haben.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betraten zwei maskierte Täter die Tankstelle, als die Kassiererin sich gerade in einem außerhalb des Verkaufsraums befindlichen Lagerraum aufhielt. Als sie zurückkehrte, bedrohte einer der Männer die 40-Jährige mit einer Schusswaffe. Im weiteren Verlauf schlugen die Räuber die Frau mehrfach und entwendeten Zigaretten sowie einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse. Die Männer verstauten die Tabakwaren in weißen Müllsäcken und flüchteten zusammen mit einem dritten Täter, der offenbar vor der Tankstelle "Schmiere" gestanden hatte, durch die Jarnostraße in Richtung des Naturschutzgebiets "Stellmoorer Tunneltal".

Die Kassiererin wurde bei dem Überfall leicht verletzt und vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten nicht zur Ergreifung tatverdächtiger Personen.

Die flüchtigen Räuber werden als etwa 1,75 bis 1,80 Meter große Männer vermutlich osteuropäischer Herkunft beschrieben. Einer der beiden maskierten Haupttäter war mit einer blauen Weste bekleidet, der andere mit einem schwarz-roten Oberteil.

Die Ermittlungen, in deren Zuge auch der Polizeihubschrauber Libelle und ein Personenspürhund ("Abby") eingesetzt wurden, werden beim örtlich zuständigen Raubdezernat (LKA 154) geführt und dauern an.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

