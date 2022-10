Polizei Mettmann

POL-ME: Polizeibeamtem ins Gesicht gespuckt: 49-Jährige in Gewahrsam genommen - Ratingen - 2210120

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Ratingen hat am Samstagabend (22. Oktober 2022) eine 49 Jahre alte Frau, die sich geweigert hatte, in einem Linienbus einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, einem Polizisten ins Gesicht gespuckt.

Folgendes war geschehen:

Gegen 19:15 Uhr meldete sich ein Busfahrer der Rheinbahn telefonisch bei der Polizei, weil es in seinem Bus der Linie 749 Ärger mit einem weiblichen Fahrgast gegeben habe, weil diese sich geweigert hatte, im Bus einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Da die Frau sich zudem weigerte, den Bus zu verlassen, fuhr die Polizei zur Mettmanner Straße, um eine Klärung vor Ort zu ermöglichen.

Als die Polizei jedoch vor Ort eintraf, rastete die Frau in dem Bus aus, schrie herum und beleidigte die Beamten. Da sie sich immer noch weigerte, den Bus zu verlassen, wurde sie von den Polizeibeamten unter körperlichem Zwang nach Draußen gebracht, um das Hausrecht des Busfahrers durchzusetzen. Hierbei spuckte sie einem der Polizisten ins Gesicht.

Nachdem die Frau nach Draußen gebracht wurde, konnten die Polizeibeamten bei der anschließenden Kontrolle feststellen, dass die Frau, eine 49-jährige Ratingerin, augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. So roch die 49-Jährige nicht nur stark nach Alkohol, sondern führte auch eine geringe Menge Cannabis mit sich. Die Durchführung eines Atemalkohol- oder Drogentests war mit ihr jedoch nicht möglich, weshalb die Frau vorübergehend in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache gebracht wurde.

Hier wurden dann auf richterliche Anordnung zur weiteren Beweisführung Blutproben bei der Frau entnommen. Zudem wurden entsprechende Verfahren gegen sie eingeleitet. Anschließend durfte die Frau die Wache wieder verlassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell