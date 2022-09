Bad Segeberg (ots) - Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag (12./13. September 2022) ist es in der Ulzburger Landstraße in Quickborn im Bereich der Wacholdertwiete zum Diebstahl eines VW Sharans gekommen. Unbekannte entwendeten den blauen Van mit Pinneberger Kennzeichen aus dem Baujahr 2015 zwischen 18:00 und 06:45 Uhr aus einem Carport. Eine Anwohnerin hatte in der Nacht gegen 03:00 Uhr Motorengeräusche gehört, ...

mehr