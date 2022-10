Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisierter Autofahrer

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Mittwochmorgen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 57-Jährige fiel gegen 7:10 Uhr einer Streife in der Kantstraße auf. In der Tannenstraße wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da von ihm deutlicher Atemalkoholgeruch ausging, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte 1,22 Promille. Der 57-Jährige musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die Probe soll Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein und Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher. Gegen den 57-Jährigen leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein. |elz

