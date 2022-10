Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag wurden der Polizei Ludwigshafen drei Einbrüche in Firmenfahrzeuge gemeldet.

In der Zeit vom 21.10, 16:00 Uhr bis zum 24.10.2022, 06:50 Uhr wurde ein Firmenfahrzeug auf einem Parkplatz in der Hornstraße aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Tablet und Zubehör entwendet. In der Zeit vom 22.10., 13:00 Uhr bis zum 24.10.2022, 05:45 Uhr wurde ein Firmenfahrzeug auf einem Parkplatz in der Rottstra0e aufgebrochen und ein Scanner gestohlen.

In der Pranckhstraße brachen Unbekannte in der Zeit vom 22.10., 15:00 Uhr bis zum 24.10.2022m 07:40 Uhr ebenfalls ein Firmenfahrzeug auf und stahlen eine Werkzeugtasche, eine Jacke, Dokumente und 10 Euro Bargeld gestohlen.

Bei allen drei Fahrzeugen wurde für den Einbruch eine Scheibe eingeschlagen. Aufgrund der Vorgehensweise und der räumlichen Nähe der Tatorte könnten die Taten in Zusammenhang stehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2600,- Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell