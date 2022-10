POL-PPRP: Auseinandersetzung nach Foulspiel

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag (22.10.2022) auf Sonntag (23.10.2022) einen Zigarettenautomaten in der Wasgaustraße auf. Ob Zigaretten oder Bargeld entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de ...

