Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mercedes beschädigt

Nordhorn (ots)

Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, kam es an der Bentheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 169 in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen hörten am Freitagabend gegen 23.30 Uhr einen lauten Knall. Ob dieser dem Verkehrsunfall zugeordnet werden kann, ist unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell