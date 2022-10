Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Ladendiebe aufgeflogen

Kaiserslautern (ots)

Im Laufe des Dienstags konnten in einem großen Einkaufsmarkt im Gewerbegebiet gleich mehrere Ladendiebe gestellt werden.

Zunächst meldete der Hausdetektiv am frühen Nachmittag eine männliche Person, die Elektronikartikel in einem mitgebrachten Kinderwagen versteckte und anschließend den Markt - ohne zu bezahlen - verlassen wollte. Zu allem Übel konnten die herbeigerufenen Beamten bei dem Mann neben dem Diebesgut noch ein verbotenes Einhandmesser auffinden. Nun muss er sich wegen Diebstahls mit Waffen und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Später rief der Ladendetektiv erneut die Polizei und teilte mit, dass mehrere Personen gemeinsam Artikel ausgepackt und anschließend in ihrer Kleidung verschwinden gelassen haben. Die herbeigerufene Streife konnte bei der folgenden Durchsuchung ein Parfum und einen Herrenrasierer in den Jacken- und Hosentaschen der Diebe auffinden und dem Detektiv übergeben. Zwei der drei Diebe hatten zudem keinen festen Wohnsitz. Sie durften erst nach Erhebung einer Sicherheitsleistung zur Begleichung der zu erwartenden Strafe und der anfallenden Verfahrenskosten wieder ihres Weges gehen.

Am frühen Abend fiel schließlich eine junge Frau auf, die mit mehreren Kleidungsstücken in einer Umkleide verschwand. Als sie diese ohne die Artikel wieder verließ, wurde der Hausdetektiv erneut stutzig und sprach die Dame an. Die Kleidungsstücke hatte sie in ihre Tasche gesteckt und wollte sich damit aus dem Staub machen. Auch hier fertigten die erneut verständigten Polizeibeamten eine entsprechende Strafanzeige. | jt

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell