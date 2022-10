Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf haltendes Auto aufgefahren

Kreis Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend kam es in Neuhemsbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Der Fahrer eines Renault Twingo hielt mit seinem Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung, kurz hinter dem Ortseingangsschild. Die Fahrerin eines VW-Golfs übersah das Fahrzeug am Fahrbahnrand. Es kam zum Unfall. Beide Fahrer erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. |elz

