POL-PPWP: 47-Jähriger will Drogen verschwinden lassen

Kaiserslautern (ots) - Am Montagnachmittag geriet ein Verkehrsteilnehmer in der Merkurstraße aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Hierbei streifte er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Unfallverursacher wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. | ...

