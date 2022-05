Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Zimmerbrand im Unigebäude ++ Akku gerät vermutlich aufgrund eines technisches Defektes in Brand ++ Kein Personenschaden ++

Lüneburg (ots)

Zu einem Zimmerbrand innerhalb eines Arbeitsraumes kam es am 16.05. gegen 12:00 Uhr in einem Gebäude der Universität in der Universitätsallee. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Akku einer Drohne, welcher sich an einem Ladegerät befand, in Brand. Dieser wurde durch die alarmierte Feuerwehr Lüneburg gelöscht. Zu einem Personen- und Gebäudeschaden kam es nicht.

