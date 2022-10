Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Auf der Kreuzung Lessingstraße/Friedhofstraße in Enkenbach ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Person gekommen. Der Fahrer eines Opel Mokka missachtete die Vorfahrt der Fahrerin eines Audis Q5. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer erlitten durch den Aufprall Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 15.000 Euro. |elz

