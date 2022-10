Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Einbruchdiebstähle im Stadtgebiet Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - Am vergangenen Wochenende zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (21.-24.10.2022) hebelten unbekannte Täter ein Fenster im Kindergarten "An der Vormasch" auf und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumen. Dort entwendeten sie u.a. Bargeld. Ein weiterer Einbruchdiebstahl ereignete sich in einem Wohnhaus in der Albert-Schweizer-Straße. Dort wurde die Terrassentür aufgehebelt und ebenfalls Bargeld entwendet. Der Tatzeitraum kann hier auf Sonntagmorgen gegen 10:00 Uhr bis Montagmorgen gegen 08:30 Uhr eingegrenzt werden. Der Entwendungsschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen insgesamt auf etwa 2000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, oder sich zum Thema Einbruchsschutz informieren und beraten lassen möchte wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel.: 05181-91160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell