POL-HI: Mann fotografiert Badende an der Tonkuhle

Hildesheim (ots) - Hildesheim (mst) - Am Sonntag in den frühen Morgenstunden konnten Einsatzkräfte eine alkoholisierte Autofahrerin feststellen. Die ebenso alkoholisierte Fahrzeughalterin saß auf dem Beifahrersitz. In der Sonntagnacht um kurz vor 03:00 Uhr meldete ein Zeuge den Hildesheimer Einsatzkräften eine augenscheinlich alkoholisierte Verkehrsteilnehmerin in einem Pkw. Das Fahrzeug konnte kurz darauf im Bereich ...

