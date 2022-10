Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des PK Elze für den Zeitraum vom 21.10. - 23.10.2022

Hildesheim (ots)

Die Polizei Elze bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den nachfolgenden Taten oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Geldbörse in Elze

Am Samstag, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter im Wiglo Markt in Elze die Geldbörse eines 62-jährigen Elzers. In der Geldbörse befanden sich Bargeld sowie diverse Bankkarten und Ausweisdokumente.

Beleidigungen und Bedrohungen in Elze

Am Samstagabend kam es gegen 21:30 Uhr in einer Lokalität in Elze zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen Mann und zwei Gästen. Der 20-jährige betrat das Lokal mit einer Axt in der Hand und drohte aus bisher unbekannten Gründen, einen Gast mit der Axt zu verletzen. Einen weiteren Gast bedrohte und beleidigte er ebenfalls. Zu körperlichen Auseinandersetzungen ist es jedoch nicht gekommen. Die Axt wurde durch die Beamten sichergestellt und gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Ergebnisse der Verkehrssicherheitsarbeit im Zuständigkeitsbereich des PK Elze:

Kleinkraftradfahrer unter Alkoholeinfluss in Gronau (Leine)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:15 Uhr, wurde durch die Beamten der Polizei Elze ein Kleinkraftradfahrer in der Ladestraße in Gronau (Leine) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten die Beamten bei dem 18-jährigen leichten Alkoholgeruch wahrnehmen. Bei einem anschließend durchgeführten Atemalkoholtest am mobilen Alkomaten bestätigte sich dieser Verdacht. Daraufhin wurde bei dem jungen Mann auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt, bei dem ein Atemalkoholwert von 0,70 Promille gemessen wurde. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Wichtig zu wissen: Mit 18 Jahren gilt man nach dem Straßenverkehrsgesetz als Fahranfänger. Fahranfänger sind demnach alle Kraftfahrzeugführer während der Probezeit, bzw. unter 21 Jahren. Sie dürfen keine Kraftfahrzeuge führen, wenn sie unter der Einwirkung von Alkohol stehen, das heißt sie dürfen 0,00 Promille nicht überschreiten.

PKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis in Eime

Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, kontrollierten die Beamten der Polizei Elze einen PKW auf der L481 in Richtung Eime. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers, eines 39-jährigen polnischen Mannes, stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

E-Scooter-Fahrerin ohne Pflichtversicherung in Gronau (Leine)

Ebenfalls am Samstag, gegen 21:00 Uhr, konnte eine jugendliche E-Scooter-Fahrerin in der Südstraße in Gronau (Leine) festgestellt und kontrolliert werden, welche keinen gültigen Versicherungsnachweis für ihren E-Scooter vorzeigen konnte. Gegen sie und ihre Mutter als Halterin des E-Scooters wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Geschwindigkeitskontrollen

Zur Bekämpfung einer der Hauptunfallursachen "überhöhte Geschwindigkeit" wurden von Freitag bis Sonntag durch die Polizei Elze auf der Bundesstraße 3 bei Elze Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten bei erlaubten 70 km/h insgesamt 21 Fahrzeugführer festgestellt werden, die das Geschwindigkeitslimit überschritten hatten. Der schnellste PKW wurde mit vorwerfbaren 101 km/h gemessen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell