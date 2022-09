Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Vermisste 14-Jährige aus den Niederlanden in Rosenheim aufgetaucht

Bundespolizei nimmt Minderjährige am Rosenheimer Bahnhof in Gewahrsam

Rosenheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen (30. September) hat die Bundespolizei in Rosenheim eine 14-Jährige in Gewahrsam genommen. Das Mädchen war am Bahnhof allein mit einem Regionalzug aus München angekommen. Papiere führte sie ebenso wenig mit wie Reisegepäck.

Die minderjährige Niederländerin gab an, auf dem Weg zu Verwandten in Österreich zu sein. Ihre Auskünfte erschienen den nachfragenden Bundespolizisten sehr widersprüchlich. Bei der Überprüfung der von ihr angegebenen Personalien stellte sich heraus, dass sie in den Niederlanden als vermisst gemeldet worden war und bereits europaweit gesucht wurde. Die Bundespolizisten nahmen den Vermissten Teenager mit zur Dienststelle. Dort wurde die junge Ausreißerin versorgt. In der Zwischenzeit gelang es den Beamten, den Kontakt zu den Erziehungsberechtigten herzustellen. Die Eltern ließen es sich nicht nehmen, unverzüglich mit dem Pkw aus den Niederlanden anzureisen, um die Tochter bei der Bundespolizei in Rosenheim in Empfang zu nehmen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell