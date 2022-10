Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheit im Straßenverkehr

Hildesheim (ots)

Hildesheim (mst) - Am Sonntag in den frühen Morgenstunden konnten Einsatzkräfte eine alkoholisierte Autofahrerin feststellen. Die ebenso alkoholisierte Fahrzeughalterin saß auf dem Beifahrersitz.

In der Sonntagnacht um kurz vor 03:00 Uhr meldete ein Zeuge den Hildesheimer Einsatzkräften eine augenscheinlich alkoholisierte Verkehrsteilnehmerin in einem Pkw. Das Fahrzeug konnte kurz darauf im Bereich der Bavenstedter Straße in Hildesheim festgestellt werden. Die Dame die den Pkw führte, wies bei der folgenden Kontrolle tatsächlich eine viel zu hohe Atemalkoholkonzentration von 1,51 Promille auf. Ebenso wenig Grund zur Freude gab allerdings die Halterin des Fahrzeugs, eine Freundin der Fahrzeugführerin. Diese war ebenfalls angetrunken und hatte die Fahrt der betrunkenen Freundin geduldet. Gegen die Frauen im Alter von 33- beziehungsweise 34-Jahren wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Bei der Fahrzeugführerin wurde außerdem eine Blutentnahme durchgeführt.

An dieser Stelle sei erneut darauf hingewiesen, dass es sich keineswegs um ein Kavaliersdelikt handelt. Wer ein Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss führt, gefährdet im Zweifelsfall sich selbst und andere in hohem Maße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell