Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum

Hönnersum - Strohmiete gerät in Brand

Hildesheim (ots)

Harsum/Hönnersum-(jan) Am Samstag, den 22.10.2022 wurde gegen 19:47 Uhr der Feuerwehrleitstelle ein Brand von mehreren Strohballen zwischen Borsum und Hönnersum gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die etwa 300 Kubikmeter große Strohmiete bereits zu einem Drittel in Brand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt, auch befinden sich im näheren Umkreis keine Gebäude, für die eine Gefährdung bestehen konnte. Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren am Brandort eingesetzt. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 00:30 Uhr an. Die Brandursache konnte nach bisherigem Stand der Ermittlungen nicht festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, Tel.: 05066/9850, zu melden

