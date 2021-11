Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol

Rinteln - Nordstadt (ots)

(me) Ein 45-jähriger Pkw Führer aus Rinteln fährt mit seinem Pkw am frühen Sonntagmorgen, 21.11.2021, gegen kurz vor 09:00 Uhr, zu einer Rintelner Tankstelle und kauft sich hier eine Flasche Wodka. Einer Zeugin fällt hierbei auf, dass er stark schwankt und kaum die Tür aufbekommt. Der Halter des angegebenen Kennzeichens des Pkw wird kurz danach durch eine Funkstreifenbesatzung zu Hause angetroffen und ist nach der Beschreibung auch der Führer des Pkw zu dem Zeitpunkt. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest am mobilen Alkomaten ergibt eine AAK von 3,73 Promille. Bei dem Rintelner wurden zwecks Ausschließung von Nachtrunk zwei Blutproben entnommen, ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Alkohol wurde eingeleitet. Weiterhin dürfte er nun längere Zeit zu Fuß gehen müssen.

