Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Illegale Müllentsorgung

31737 Rinteln, Waldkaterallee 2 (ots)

(me) In der Zeit von Donnerstag, 18.11.2021 - 00:00 Uhr, bis Freitag, 19.11.2021 - 12:30 Uhr, entsorgen bisher unbekannte Betroffene zwei Kühlschränke, Waschmaschinen und Couchtische auf einem Grundstück an der Waldkaterallee. Hinweise auf den oder die Verursacher werden nicht gefunden. Zeugen, die Hinweise auf die/den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln unter 05751 / 9545-0 zu melden.

