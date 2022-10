POL-HI: Mann randaliert in Kneipe und leistet anschließend Widerstand gegen die Polizei

Hildesheim (ots) - (bru)Im Tatzeitraum von Samstag, 22.10.2022, 08.00 Uhr bis Sonntag, 23.10.2022, 17.00 Uhr, begibt sich ein derzeit unbekannter Täter in Elze in der Kleingartenanlage am nördlichen Ende der Gerberstraße auf ein Gartengrundstück und tritt hier an der Gartenlaube die Tür ein. Nach dem Eindringen in die Laube entwendet der Täter hier mehrere Gebrauchsgegenstände (Gaskartusche, Kaminanzünder). Durch ...

