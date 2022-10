Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Gartenlaube in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Im Tatzeitraum von Samstag, 22.10.2022, 08.00 Uhr bis Sonntag, 23.10.2022, 17.00 Uhr, begibt sich ein derzeit unbekannter Täter in Elze in der Kleingartenanlage am nördlichen Ende der Gerberstraße auf ein Gartengrundstück und tritt hier an der Gartenlaube die Tür ein. Nach dem Eindringen in die Laube entwendet der Täter hier mehrere Gebrauchsgegenstände (Gaskartusche, Kaminanzünder). Durch den Täter werden weiterhin mehrere Gartenlampen sowie das Eingangstor des Gartens beschädigt. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Kleingartenanlage eine verdächtige Person beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell