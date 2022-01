LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Landespolizeiinspektion Jena

Aus Grundstück gefahren und Fussgängerin verletzt

In Kleinpürschütz fuhr eine 74jährige Fahrerin eines Pkw Opel am Freitagvormittag rückwärts aus ihrer Grundstückseinfahrt heraus. Hierbei übersah sie die auf dem Gehweg kreuzende 89jährige Fussgängerin mit Rollator und touchierte diese. Die Fussgängerin kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Bei Neuschnee von Fahrbahn abgekommen

Bei Schneefall kam am Samstagmorgen ein 39jähriger Fahrer eines Pkw Opel auf der Landstraße zwischen Tröbnitz und Stadtroda von der Straße ab. In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte einen Kurvenleitspiegel und kam im Straßengraben zum Stehen. Personen wurden nicht verletzt.

Gartenlaube in Brand geraten

Am Freitagabend kam es zum Brand in einer Gartenlaube in Trockenborn. Nach Betrieb des Kamins in der Gartenlaube stellten die Eigentümer eine Rauchentwicklung in der Gartenlaube fest. Trotz eigener Löschversuche musste der Brand durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

