Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Weimar (ots)

Am Freitagabend befuhr eine 58-Jährige mit ihrem Pkw Mitsubishi die Marcel-Paul-Straße stadtauswärts. Am Fußgängerüberweg auf Höhe der Bonhoefferstraße querte ein 29-jähriger Fußgänger die Straße. Die Pkw-Fahrerin bemerkte ihn zu spät und kollidierte mit ihm. Der Fußgänger wurde leicht verletzt in ein Klinikum gebracht.

