POL-PDWIL: älterer Mann im Bereich eines Geldautomaten bestohlen

Oberstadtfeld (ots) - Am 31.10.2022 stellte ein aufmerksamer Zeuge eine illegale Abfallbeseitigung im Bereich der alten Steinfabrik an der Bundesstraße in Oberstadtfeld fest. Hier hatte ein bisher unbekannter Täter vier Winterreifen auf Felgen einfach achtlos in den Mühlenbach geworfen. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion ...

