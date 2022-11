Wolsfeld (ots) - Am 31.10. gegen 21:00 Uhr kam es auf der L2 von Meckel in Richtung Wolsfeld zu einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte Verursacher verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen PKW und fuhr in eine Böschung. Bei Eintreffen der Polizei war der Fahrer nicht vor Ort. Da das Fahrzeug totalbeschädigt war und die Airbags ausgelöst hatten, musste zunächst angenommen werden, dass der Fahrer in ...

