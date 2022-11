Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Zubehör für Bagger erbeutet

Borken (ots)

Tatort: Borken-Burlo, Rheder Straße;

Tatzeit: zwischen 20.11.2022, 23.45 Uhr, und 21.11.2022, 07.00 Uhr;

Zubehörteile eines Baggers haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Borken-Burlo gestohlen. Die Täter entwendeten drei Bagger-Löffel, einen Bagger-Greifer, einen Zwei-Schalen-Greifer, eine Stiel-Verlängerung und einen Untergrundhaken. Das Geschehen spielte sich auf einem Grundstück an der Rheder Straße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell