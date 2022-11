Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Folgemeldung zur Festnahme nach Sexualdelikt

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

25. November 2022 | Kreis Stormarn - 24.11.2022 - Ahrensburg

Nach einem Sexualdelikt am 24.11.2022, gegen 07.30 Uhr, in Ahrensburg wurde noch am selben Abend ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen.

Der 20-Jährige wurde auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft am heutigen Nachmittag einem Haftrichter am Amtsgericht Ahrensburg vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß einen Haftbefehl. Anschließend wurde der Mann in Untersuchungshaft genommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck ab kommenden Montag (28.11.2022) zu Geschäftszeiten.

