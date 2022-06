Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Waldbrand fordert Feuerwehr

Michelstadt (ots)

Mehrere Personen meldeten am Montagabend (20.06.), gegen 22.00 Uhr, einen Brand in einem teilweise gerodeten Waldgebiet mit Losholz im Osten Michelstadts, in Verlängerung der Friedhofsstraße. Etwa 800 Quadratmeter Waldboden waren von dem Brand betroffen. Die Feuerwehr Michelstadt war mit der Brandbekämpfung gefordert und verhinderte mit ihrem schnellen Einsatz ein weiteres Ausbreiten der Flammen.

Entstehungsort für das Feuer könnte nach ersten Feststellungen der Polizei eine aus Bruchsandsteinen gefertigte Art Feuerstelle im Bereich des Brandorts gewesen sein. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530.

