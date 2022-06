Darmstadt (ots) - Zwei Fensterscheiben von der Kunsthalle Darmstadt am Steubenplatz sind am Montag (20.6.) in der Zeit zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr von noch unbekannten Tätern mit Steinen erheblich beschädigt worden. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 hat ein ...

