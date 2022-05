Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Unfallgeschehen zwischen einem Notarztwagenfahrzeug und einem Pkw Skoda

Gera (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallgeschehen sucht die Geraer Polizei nach Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

Gera: An der Kreuzung Straße des Bergmanns / Stadtring Süd-Ost kam es am 08.05.2022, gegen 14:30 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem mit Sonder- und Wegerecht fahrenden Notarztwagen und einem Pkw Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand in der Folge des Unfalles erheblicher Sachschaden, so dass sie abgeschleppt werden müssen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Beifahrer im Notarztwagenfahrzeug wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell